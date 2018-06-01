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Kore Yarımadası Adım Adım Barışa İlerliyor

01.06.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Kore heyetleri ay sonuna doğru bir sınır kasabasında biraraya geliyor. Ele alınacak konular arasında sınırda irtibat bürosu kurulması, savaşta ayrı düşen ailelerin birleştirilmesi ve Asya Oyunları’na ortak takım gönderilmesi var

Kore Yarımadası Adım Adım Barışa İlerliyor

Kuzey ve Güney Kore bu ay sonuna doğru askeri konularla Kızılhaç operasyonları üzerinde görüşme kararı aldı.

Görüşmelerle, iki taraf arasındaki askeri gerginliğin azaltılması ve 1950-53 Kore Savaşı’nda ayrı düşen ailelerin yeniden birleştirilmesi konuları üzerinde durulacak.

Taraflar, Panmunjom isimli sınır köyünde üst düzey görüşmeler yapılması, Kuzey Kore sınırında bulunan Kaesong kasabasında bir irtibat bürosu kurulması ve Ağustos ayındaki Asya Oyunları’na ortak spor takımları gönderilmesi gibi konularda da uzlaştı.

Kuzey ve Güney Kore bu adımları atarken, Kuzey Kore’den New York’a gelen Kuzey Kore Özel Temsilcisi Kim Yong-chol, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Buluşan heyetler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan ikili zirvenin hazırlıkları üzerine konuştu.

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