Kore Yarımadası’nda 60 Yıl Sonra Bir İlk

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 60 yılı aşkın süredir iki ülkeyi bölen askeri sınırı geçerek Güney Kore’ye adım atmasıyla birlikte tarihi zirve Cuma sabahı başladı. Güney ve Kuzey Koreli liderler, barışın tesisi ve nükleer silahlanmaya karşı ortak bildiriyi kabul etti. İki lider savaşı bu yıl bitirme sözü verdi.
Güney Kore lideri Moon Jae, askerden arındırılmış bölge olan Panmunjom’daki zirvede “Bugün Başkan Kim Jong Un ve ben, nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore yarımadasının ortak hedefimiz olduğu konusunda mutabık kaldık” dedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da, ülkesinin nükleer programını ortadan kaldırmayı hedefleyen planın ayrıntılarını vermeden ortak bildiriyi onayladığını açıkladı.
Kim Jong Un, 1953 yılından beri Güney tarafına geçen ilk Kuzey Koreli lider.
Kim, sınırı geçtiği sırada “bu tarihi bölgede buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi ve “böyle bir zirve neden bu kadar geç kaldı ki”dedi.
Kuzey Kore lideri, Güney Kore halkının sıcak karşılaması karşısında duygusal anlar yaşadığını da söyledi.
Güney Kore lideri Moon’un bir gün Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediğini söylemesi üzerine iki lider gülerek kısa süreliğine askerden arındırılmış bölgenin kuzey kısmına adım attılar.
Moon, “Yeni bir barış dönemi başladığını birlikte ilan ettik. Kore yarımadasında daha fazla savaş olmayacak” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump da sabah saatlerinde attığı tweet’le Kore zirvesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Kore Savaşı sona erdi” dedi. Trump’ın da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Mayıs sonu ya da Haziran ayı başında görüşmesi bekleniyor.
İki tur görüşmeyle devam eden tarihi zirve, Güney Kore ev sahipliğinde resmi akşam yemeğiyle sürdü. İki lidere eşleri de katıldı.
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