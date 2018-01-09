Kore Yarımadası'nda askeri müzakere kararı

Kuzey ve Güney Kore iki yılı aşkın bir süredir gerçekleştirilen ilk resmi sivil görüşmelerin ardından, üst düzey müzakerelerin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Her iki taraftan yapılan açıklamada "mevcut askeri gerginliklerin aşılması hedefiyle yeniden başlatılan diyaloğun sürüdürülmesinin arzulandığı" belirtildi. Ortak açıklamada iki ülkenin sınır bölgesindeki gerginlikleri azaltmak amacıyla askeri düzeyde görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

Kuzey Kore Kış Olimpiyatları'na katılmak istiyor

Güney Kore, Güney ve Kuzey Kore sınırında yer alan, ikiye bölünmüş ünlü sınır köyü Panmunjom'daki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildiği belirtildi. Buna göre, atletlerle birlikte üst düzey yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek. Yapılan açıklamada atletler ve üst düzey heyete, Kuzey Koreli taraftarlar, sanatçı ve sporcuların yanı sıra bir taekwondo takımı ve gazeteciler de eşlik edecek. Güney Kore de bunun karşılığında delegasyona gerekli uygun lojistik desteği vereceğini taahüt etti.