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Kore yarımadasında tarihi buluşma

27.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, iki ülke arasındaki sınırda bir araya geldi.

Tarihi buluşmanın gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve iki ülke arasındaki ilişkiler var.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, Cuma günü iki ülke arasındaki sınırdaki Panmunjom köyünde buluştu.

Kuzey Kore lideri Kim, 1950-1953 yılları arasındaki Kore savaşından sonra sınırı geçerek Güney Kore topraklarına basan ilk devlet başkanı oldu. Kim, Güney Kore lideri Moon Jae İn tarafından sınırdaki güvenlik bölgesinde karşılandı. İki liderin sıcak bir şekilde selamlaşmasının ardından, Kim beklenmedik bir şekilde Güney Koreli mevkîdaşına sınırın Kuzey Kore tarafına geçmesini önerdiği belirtildi. Sınırı geçen Moon böylelikle ilk kez Kuzey Kore topraklarına basmış oldu.

İki lider de görüşmelerden ümitli

Tarihi buluşmanın gündemindeki en önemli konular Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programı ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasıydı.

Güney Kore lideri Moon, görüşmelerin başında yaptığı açıklamada, "Kim'in aradaki askeri tarafsız bölgeyi geçmesiyle, Panmunjom bölünmenin değil, barışın sembolü oldu" dedi. Görüşmenin başında, Kuzey Kore lideri Kim de görüşmelerden "olumlu sonuçlar" alınmasını umduğunu dile getirdi. Kim, "Kayda değer bir uzlaşmaya varabiliriz ama önemli olan bunun hayata geçirilmesidir. Aksi takdirde halklarımızı hayal kırıklığına uğratırız" şeklinde konuştu.

Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerinin ilk turunun ardından, Kim'in öğle arası için Kuzey Kore'ye geri döndüğü belirtildi. Öğle yemeğinin ardından görüşmelere devam edilmesi bekleniyor. Bir gün sürecek görüşmelerin akşam yemeği ile sona ermesi planlanıyor. Görüşmelerin ardından iki liderin Panmunjom Bildirisi adı altında ortak bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Görüşmelerin sonucu belirsiz

Görüşmelerin ne yönde sonuçlanacağını tahmin etmenin ise mümkün olmadığı belirtiliyor. Moon'un bir sözcüsü görüşmelerin sonucunun "yapılacak tartışmaların gidişatına bağlı" olduğuna dikkat çekti. Güney Kore, Kim'den açık bir şekilde nükleer programından vazgeçmesini talep ediyor. Bu çerçevede, nükleer silahların denetime açılması ve imha edilmesi isteniyor.

Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta sürpriz bir açıklama yaparak, tüm nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak, Kim'in "ülkesinin artık nükleer ya da kıtalararası balistik füze denemesi yapmaya ihtiyacı olmadığını" çünkü "nükleer silah geliştirme hedefine ulaşmış olduğunu" belirtmesi, kuşkuyla karşılanmıştı. Bu açıklamanın, Kim'in nükleer silah programından vazgeçmesi anlamına gelmeyecebileceğine dikkat çekiyor.

Kim ve Moon'un buluşması öncesinde, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasında 2000 ve 2007 yılında gerçekleştirilen zirveler, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmesine veya iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sağlamamıştı.

ABD görüşmeleri destekliyor

Kim ve Moon arasındaki buluşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayının sonu veya Haziran ayının başında Kim ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmesine de hazırlık niteliği taşıyor. Kore Zirvesi'ne ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmelerin bütün Kore Yarımadası'na barış ve refah dolu bir gelecek sağlayacağı yönünde ilerleyeceği konusunda ümitliyiz" ifadesi kullanıldı.

dpa,rtd/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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