Kore yarımadasında tarihi buluşma

Tarihi buluşmanın gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve iki ülke arasındaki ilişkiler var.Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, Cuma günü iki ülke arasındaki sınırdaki Panmunjom köyünde buluştu.

Kuzey Kore lideri Kim, 1950-1953 yılları arasındaki Kore savaşından sonra sınırı geçerek Güney Kore topraklarına basan ilk devlet başkanı oldu. Kim, Güney Kore lideri Moon Jae İn tarafından sınırdaki güvenlik bölgesinde karşılandı. İki liderin sıcak bir şekilde selamlaşmasının ardından, Kim beklenmedik bir şekilde Güney Koreli mevkîdaşına sınırın Kuzey Kore tarafına geçmesini önerdiği belirtildi. Sınırı geçen Moon böylelikle ilk kez Kuzey Kore topraklarına basmış oldu.

İki lider de görüşmelerden ümitli

Tarihi buluşmanın gündemindeki en önemli konular Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programı ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasıydı.

Güney Kore lideri Moon, görüşmelerin başında yaptığı açıklamada, "Kim'in aradaki askeri tarafsız bölgeyi geçmesiyle, Panmunjom bölünmenin değil, barışın sembolü oldu" dedi. Görüşmenin başında, Kuzey Kore lideri Kim de görüşmelerden "olumlu sonuçlar" alınmasını umduğunu dile getirdi. Kim, "Kayda değer bir uzlaşmaya varabiliriz ama önemli olan bunun hayata geçirilmesidir. Aksi takdirde halklarımızı hayal kırıklığına uğratırız" şeklinde konuştu.