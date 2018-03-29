Kore yarımadasında zirve 27 Nisan'da

Kuzey Kore lideri Kim, Çin ziyareti sırasında nükleer silahsızlanmayı görüşebileceklerini duyurmuştu.Güney ve Kuzey Kore temsilcileri Nisan ayında yapılması öngörülen zirvenin ön hazırlıklarını görüşmek üzere sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi. Kuzey Kore heyetinde Barışçı Yeniden Birleşme Komitesi üyeleri de yer aldı.

Buluşmada 27 Nisan'da Panmunjom'da yapılması kararlaştırılan Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae ile Kuzey Kore Devlet başkanı Kim Jong Un arasındaki zirvede ele alınacak konular görüşüldü.

Moon muhtemel bir buluşmada iki Kore devleti arasındaki ilişkileri iyileştirme ve Kuzey Kore'nin nükleer programından kademeli olarak vazgeçme imkânlarını görüşmek istediğini söylemişti. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Kim hafta sonunda Çin'e yaptığı sürpriz ziyaret sırasında nükleer silahsızlanma arzusunda olduğunu belirtmişti.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri yüzünden gerilen ikili ilişkilerde son aylarda yumuşama kaydedilmiş, Kuzey Kore'nin şubat ayındaki Pyoengchang Kış Olimpiyatlarına üst düzey heyet göndermesinden sonra taraflar zirve buluşması yapılmasını kararlaştırmıştı.