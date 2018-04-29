Kore Zirvesi Amacına Ulaşıyor mu?

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin Cuma günkü görüşmesinin ardından Güney Kore’den yapılan açıklamada Pyongyang’ın nükleer test tesisini Mayıs ayında kapatacağı kaydedildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Punggye-ri tesisinin kapatılmasının kamu önünde yapılacağı ve Güney Kore ile Amerika’dan uzmanların izlemesi için çağrılacağı da kaydedildi.
Devlet Başkanlığı sözcüsü Yoon Young-chan Kuzey Kore liderinin Mayıs ayında nükleer testlerin yapıldığı tesisi kapatacağını söylediğini aktardı.
Bilim adamları tesisin bir bölümünün Eylül ayında yıkılmış olabileceğini belirtmişti.
Cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmıştı.
İki liderin Güney Kore’deki zirvesi Pyongyang’dan aylarca gelen tehditlerin ardından gelmişti.
Cumartesi günü de Amerika Başkanı Donald Trump 3-4 hafta içinde Kuzey Kore lideriyle görüşebileceğini kaydetti.
Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!
Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum