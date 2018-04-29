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Kore Zirvesi Amacına Ulaşıyor mu?

29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin Cuma günkü görüşmesinin ardından Güney Kore’den yapılan açıklamada Pyongyang’ın nükleer test tesisini Mayıs ayında kapatacağı belirtildi

Kore Zirvesi Amacına Ulaşıyor mu?

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin Cuma günkü görüşmesinin ardından Güney Kore’den yapılan açıklamada Pyongyang’ın nükleer test tesisini Mayıs ayında kapatacağı kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Punggye-ri tesisinin kapatılmasının kamu önünde yapılacağı ve Güney Kore ile Amerika’dan uzmanların izlemesi için çağrılacağı da kaydedildi.

Devlet Başkanlığı sözcüsü Yoon Young-chan Kuzey Kore liderinin Mayıs ayında nükleer testlerin yapıldığı tesisi kapatacağını söylediğini aktardı.

Bilim adamları tesisin bir bölümünün Eylül ayında yıkılmış olabileceğini belirtmişti.

Cuma günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmıştı.

İki liderin Güney Kore’deki zirvesi Pyongyang’dan aylarca gelen tehditlerin ardından gelmişti.

Cumartesi günü de Amerika Başkanı Donald Trump 3-4 hafta içinde Kuzey Kore lideriyle görüşebileceğini kaydetti.

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