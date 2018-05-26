Koreli liderlerden Trump zirvesi

Görüşmede Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Trump'ı bir araya getirmesi planlanan zirve ele alındı.Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi. Önceden kamuoyuna duyurulmayan görüşme, askerden arındırılmış bölgedeki köyün Kuzey Kore tarafından gerçekleşti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, iki saat süren görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'i bir araya getirmesi planlanan zirvenin gerçekleşebilmesi ve Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanması için görüş alış verişinde bulunulduğunu açıkladı. Güney Kore lideri Mun'un görüşmeyle ilgili Pazar günü daha kapsamlı bir açıklama yapacağı duyuruldu. Mun ve Kim geçen ay aynı köyde imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuştu.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirveye Kuzey Kore'nin gösterdiği "bariz düşmanlık" nedeniyle katılmayacağını duyurmuştu. Ancak ABD Başkanı Cuma günü, Kuzey Kore'den gelen yeni açıklamaları olumlu bulduğunu belirterek zirvenin planlandığı tarihte yapılabileceğini belirtmişti. Trump, ABD ve Kuzey Kore'nin bu doğrultuda "verimli görüşmeler" gerçekleştirdiğini söylemişti.