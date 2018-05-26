HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Koreli liderlerden Trump zirvesi

26.05.2018 16:43 | Son Güncelleme

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Koreli liderlerden Trump zirvesi

Görüşmede Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Trump'ı bir araya getirmesi planlanan zirve ele alındı.Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi. Önceden kamuoyuna duyurulmayan görüşme, askerden arındırılmış bölgedeki köyün Kuzey Kore tarafından gerçekleşti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, iki saat süren görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim'i bir araya getirmesi planlanan zirvenin gerçekleşebilmesi ve Panmunjom Deklarasyonu'nun uygulanması için görüş alış verişinde bulunulduğunu açıkladı. Güney Kore lideri Mun'un görüşmeyle ilgili Pazar günü daha kapsamlı bir açıklama yapacağı duyuruldu. Mun ve Kim geçen ay aynı köyde imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile ilişkileri geliştirme vaadinde bulunmuştu.

Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan tarihi zirveye Kuzey Kore'nin gösterdiği "bariz düşmanlık" nedeniyle katılmayacağını duyurmuştu. Ancak ABD Başkanı Cuma günü, Kuzey Kore'den gelen yeni açıklamaları olumlu bulduğunu belirterek zirvenin planlandığı tarihte yapılabileceğini belirtmişti. Trump, ABD ve Kuzey Kore'nin bu doğrultuda "verimli görüşmeler" gerçekleştirdiğini söylemişti.

Amerikan Politico dergisi, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan 30 kişilik bir ekibin bu hafta sonu Singapur'a gitmek için hazırlandığını bildirmişti.

Mun, ABD'de Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye dönmüştü. 1953 yılında Kore Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasının imzalandığı sınır köyü olan Panmunjom'daki görüşmenin ardından yayınlanan fotoğraflarda Mun, Kuzey Kore lideri Kim ve kız kardeşi Kim Yo-jong ile tokalaşırken görüldü. İki ülke arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın sağlanmasında önemli rol oynayan Kim Yo-jong, Şubat ayındaki Kış Olimpiyatları sırasında Güney Kore'ye giden Kuzey Kore heyetine de öncülük etmişti.

DW,AP,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbestSon dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest
CHP: Kürt sorununu 4 yılda çözeceğizCHP: Kürt sorununu 4 yılda çözeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta hareketli anlar

Uçakta hareketli anlar

Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest

Son dakika! Trump duyurdu: Venezuela'da rehin tutulan ABD'liler serbest

Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi şoke etti

Erkek arkadaşının cinsel organını kesti! Sebebi şoke etti

Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme

Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme

Son dakika! Kiev'de bomba paniği!

Son dakika! Kiev'de bomba paniği!

Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!

Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.