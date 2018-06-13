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Körfez kaynıyor! Şimdiye kadarki en ağır saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Arap güçleri Yemen'de iktidarı elinde tutan Husi güçlerine karşı şimdiye kadarki en ağır saldırıyı bugün başlatarak ülkenin en büyük liman kentini bombalıyor.

Körfez kaynıyor! Şimdiye kadarki en ağır saldırı

Reuters haber ajansı, İran destekli Şii Husi militanlarına boyun eğdirmeyi amaçlayan saldırı şu anda dünyada yaşanan en ağır insani krizi daha da ağırlaştırabilir.

Arap savaş uçakları ve savaş gemileri, Hodeyda limanının güneyinde mevzilenen Yemen ordusu ve yabancı askerlerin sürdürdüğü kara harekatını desteklemek için Husi mevzilerini ağır bombardımana tutuyorlar.

İran yanlısı Husilere karşı üç yıl önce Yemen savaşına dahil olan Arap ülkeleri ilk kez böyle büyük bir limanı ele geçirmek için saldırı başlattılar.

Husi güçleri, başkent Sanaa ve nüfus yoğunluğu yüksek olan pekçok yerleşim bölgesine hâkim.

Birleşmiş Milletler, bu saldırının, bölgenin en yoksul ülkesi olan Yemen'de zaten son derece umutsuz durumda olan yaşam koşullarını daha da kötüye götüreceğinden kaygılı.

Hodeyda ve çevresinde 600,000 kişi yaşıyor. Hodeyda limanı, 8.4 milyon kişinin açlık sınırına dayandığı ülkedeki halka gıda ulaşımı için en kritik önemdeki nokta. Arap ülkeleri ise, İran yanlısı

Husileri müzakereye zorlayacak kesin bir zafer peşindeler. Bu ülkeler Hudeyda limanını ele geçirirlerse ulaşımı açık tutacaklarını ve limana ithal mal girmesini serbest bırakacaklarını söylüyorlar.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, el altından ve diplomatik yollardan Arap koalisyonunu destekliyor ve her yıl bu ülkelere milyarlarca dolarlık silah satmalarına rağmen çarpışmalara doğrudan müdahil olmaktan kaçınıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
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Boyna birbirinize saldırın bakalım....!
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