Korku filmi gibi! Hastaneyi istila ettiler

Fransa’nın Akdeniz sahilinde bulunan Marsilya’da La Timone devlet hastanesi yönetimi, tahtakurusu istilası sebebiyle birçok odayı kullanıma kapatmak zorunda kaldı.

Marsilya’nın 5. bölgesinde bulunan La Timone devlet hastanesinin geçtiğimiz Aralık ayından beri tahtakurusu istilasından kurtulamadığı ve birçok hasta odasını kullanıma kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Tahtakurusu istilasından kurtulamayan hastane yönetimi böcek ısırığına maruz kalan hastalarla ilgilenildiğini ve odaların böcekten temizlendikten sonra koku alan köpekler yardımı ile kontrol edileceğini duyurdu.

Öte yandan, geçtiğimiz Aralık ayında aynı hastanede tahtakurusu sebebiyle bir katının tümü kapatılmış, büyük bir temizlik yapılmış fakat tahtakurusu tekrar türemişti.

