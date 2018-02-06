Korkunç! 2 dolar için bir genci öldürüp yediler

Excelsior gazetesinin aktardığına göre, Venezüella'nın Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu.
CESEDİN BİR KISMINI YEDİLER
İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.
Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.
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