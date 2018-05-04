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Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

İtalya'da geçen yıl her 72 saatte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Korkunç açıklama: Her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı

Çocuk Hakları Derneği Telefono Azzurro'dan, '5 Mayıs: Pedofili ve Çocuk Pornografisine Karşı Ulusal Gün' dolayısıyla yapılan açıklamada, "2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı. Mağdur olan her 10 çocuktan 4'ü 10 yaşın altında" ifadelerine yer verdi.

KORKU, UTANÇ VE SUÇLULUK...

Mağdurların yüzde 71,7'sinin kız çocuklarından oluştuğu belirtilen açıklamada, "Kız çocukları, daha fazla cinsel istismara maruz kalıyor. Ayrıca her 3 kurbandan biri korku, utanç veya suçluluk duyduğu için susuyor. Çoğu da olayın üzerinden 20-30 yıl geçtikten sonra sonra bildiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

UYARIDA BULUNULDU

İnternetteki istismar tehdidinin de giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada "Sanal ortamın sapıklara kimliğini saklama veya başka bir kimlik uydurma imkanı tanıdığı, böylece çocuk ve ergenlerin kandırılmasına müsait ortam hazırladığı" uyarısında bulunuldu.

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