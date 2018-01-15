Korkunç cinayet! Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü

14 yaşındaki bir çocuk annesi 42 yaşındaki Janice Marie Zengotita-Torres’in cansız bedeni kamyonetindeki bir çöp poşetinin içinde bulundu. Olay hakkında bir soruşturma başlatan yetkililer, 3 kişinin cinayeti işlediğini ortaya çıkardı.
Yapılan açıklamada Alexis Ramos, Glorian Marie Quinones Montes ve Ishnar Lopez cinayetten suçlandı. Ramos’un Montes ve Alexis Ramos’a cinayet için para verdiğini ortaya çıkaran yetkililer, “Katiller cinayet için para aldıklarını itiraf etti. Kadını kaçırdıktan sonra öldürmüşler fakat öldürmeden önce yanlış kadını kaçırdıklarını fark etmelerine rağmen yine de soğukkanlılıkla cinayeti işlemişler” açıklamasını yaptı.
Osceola County Şerifi Russ Gibson, “Kimlikleri karıştırmışlar ve tamamen masum bir insanın canını almışlar” ifadesini kullandı. Lopez’in cinayet emrini bir gönül ilişkisi dolayısıyla verdiği kaydedildi.
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