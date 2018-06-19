Korkunç görüntü! Ayı sirkte birden saldırdı…

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir köyde gerçekleşen sirkte korkunç görüntüler çekildi.
Sahnede gösteriye çıkan 3 eğitmen ve bir ayı başta sorunsuz bir şekilde gösteriye başladı. Ancak saniyeler sonra ayı birden kontrolü kaybederek eğitmenlerden birine saldırmaya başladı.
Eğitmenin yaralandığı açıklanırken, görüntüleri izleyenler 'adamın sağ kurtulmasının' bir mucize olduğu yorumunda bulundu.
Videoyu çeken kişi ise sirkteki görüntüleri kayıt altına almak istediğini ancak tesadüfen saldırı görüntülerini kayda almaya başladığını söyledi.
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