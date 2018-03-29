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Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2018 22:05 | Son Güncelleme

Sudan’ın başkenti Hartum’da sabah saatlerinde başlayan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, başkent sokaklarında ıssız bir görüntü oluştu.

Kuzey Afrika ülkelerinden olan Sudan'da bir bölgede kum fırtınası yaşandı. Afrika'nın belli başlı bölgelerinde sıkça rastlanan bir olay olan kum fırtınasının şehre ilerleme anları anbean kaydedildi. Kısa süre içinde de şehri yutan fırtına ürkütücü bir manzaraya neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Hartum Kum Fırtınası

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