Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu

Kuzey Afrika ülkelerinden olan Sudan'da bir bölgede kum fırtınası yaşandı. Afrika'nın belli başlı bölgelerinde sıkça rastlanan bir olay olan kum fırtınasının şehre ilerleme anları anbean kaydedildi. Kısa süre içinde de şehri yutan fırtına ürkütücü bir manzaraya neden oldu.