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Korkunç! Her iki saniyede bir kız çocuğu...

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

‘Girls Not Brides’ isimli sivil toplum örgütünün hazırladığı rapora göre; dünyada her iki saniyede bir kız çocuğu zorla evlendirilirken, bugüne dek en az 700 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği belirlendi.

Korkunç! Her iki saniyede bir kız çocuğu...

Ajans Press’in İngiltere merkezli ‘Girls Not Brides’ isimli sivil toplum örgütü ve medya yansımalarından elde ettiği verilere göre, her iki saniyede bir kız çocuğunun zorla evlendirildiği saptandı. Rapordaki bilgilere göre, yılda 15 milyon kız çocuğunun zorla evlendirildiği ortaya çıkarken, bugüne kadar en az 700 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği açıklandı.

BAŞI HİNDİSTAN ÇEKİYOR

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilme oranına göre Nijer ilk sırada yer alan ülke olurken, sayı olarak incelendiğinde başı Hindistan çekti. Kültür, etnisite ve dini etkenler baz alındığında ise dünyada farklılık gösteren erken yaşta evlendirilme oranının en çok görüldüğü bölge Afrika oldu. Afrika’yı ise sırasıyla Uzakdoğu ve Güney Amerika izledi.

TÜRKİYE, AVRUPA SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Gerçekleştirilen medya analizinde, ‘çocuk gelin’ ve ‘çocuk yaşta evlendirilme’ ile ilgili haber çıkışlarının son üç yıl içerisinde azalışa geçtiği tespit edildi. 2015 yılında konuyla alakalı 2 bin 892 olan haber çıkışı, 2016 yılında 2 bin 758 geçtiğimiz yıl ise 2 bin 335’e kadar düştü. Elde edilen verilere göre, Avrupa’da erken yaşta evliliklerin en çok görüldüğü ülke olarak Türkiye ilk sırada yer aldı. Bu bağlamda, Türkiye’de 18 yaşından önce evlendirilen çocukların nüfusa oranı yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Ülkemiz istatistiklerini ele aldığımızda ise bu istatistiklerle Ortadoğu ülkelerinin ilerisinde olduğumuz bilgisi dikkat çekti.

16'sında çocuk gelin, 4 ay sonra ise katil oldu!
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye evlilik rapor Hindistan çocuk gelin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanki ilk defa oluyormuş gibi haber yapılıyor benim annem beni 15 yaşında dünyaya getirmiş
dünyada her yerde kanun olarak kabul edilmeli ve 18 yaşından küçük yaşta evlenmenin yasak olması lazım 18 yaşından sonra bile rızası alınmalı vs vs
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