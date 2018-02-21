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Korkunç olay! Büyü bozma ayininde çocuğunu öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 23:55 | Son Güncelleme

Tanzanya'nın Geita şehrinde 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi tarafından öldürüldü.

Korkunç olay! Büyü bozma ayininde çocuğunu öldürdü

Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı.

AA'nın haberine göre; zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti." diye konuştu.

Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tanzanya korkunç ölüm büyü Ayin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
demekki örümcek beyinsiz yaratıklar birtek Türkiye'de değil her yerde varmış
çocuğun ölmesi deil,büyü bozuldu mu o önemli.bozulmadıysa 3 harfliler bu kadını rahat bırakmaz.benden söylemesi.
ya üç harflilere CİN demekten niye korkuyorsunuz bi yerine parmak mi atacak sanki
basını bagrını yesın akıl yoksunu
Beyinsiz az gelir
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