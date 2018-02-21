Korkunç olay! Büyü bozma ayininde çocuğunu öldürdü

Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.
Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı.
AA'nın haberine göre; zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti." diye konuştu.
Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.
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