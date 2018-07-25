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Korkunç olay! Eşine saldıran adamın penisini kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

Tayland'da yaşanan korkunç olayda bir fabrikada ustabaşı olan adam evinde kalmaya izin verdiği hemşerisi Suwit Thipjantha'nın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti. Öfkeli adamın, olayı Thipjantha'nın eşine saldırmasındna dolayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor

Korkunç olay! Eşine saldıran adamın penisini kesti

Tayland, kendisiyle aynı yöreden olan Suwit Thipjantha’yı evinde misafir ettikten sonra penisini kesen Permsak Petprasert’i konuşuyor.

Ban Pong’taki otobüs montaj fabrikasında çalışan 50 yaşındaki ustabaşı Permsak, hemşehrisi olan 39 yaşındaki işçi Suwit’in evinde kalmasına izin verdi.

İki adam, Cumartesi günü bir başka arkadaşlarıyla birlikte evde içmeye başladı. Daha sonra Permsak ve diğer adam, daha fazla içki almak için evden ayrıldı.

İTİRAF ETTİ

Alışverişi yaparak geri dönen Permsak, evinden koşarak kaçan eşini ve arkasından şortla gelen Suwit’i gördü.

Suwit’i yakalayan ustabaşı, evine aldığı adamın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti attı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen yetkililer, kesilen cinsel organı bulamadı. Yerel basına konuşan polis, cinsel organı büyük ihtimalle bir köpeğin götürmüş veya yemiş olabileceğini söyledi.

Tutuklanan Permsak’ın 52 yaşındaki eşi Tin, sarhoş olan Suwit’in kendisin uyurken yatak odasına girip koluna dokunduğunu iddia etti. Tin, evden kaçarken kocasının geldiğini ve bu suçu işlediğini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND penisini kesti Suwit Thipjantha

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ohhh eline sağlık
mükemmel olmuş eline sağlık + köpişede afiyet olsun
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