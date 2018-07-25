Korkunç olay! Eşine saldıran adamın penisini kesti

Tayland, kendisiyle aynı yöreden olan Suwit Thipjantha’yı evinde misafir ettikten sonra penisini kesen Permsak Petprasert’i konuşuyor.

Ban Pong’taki otobüs montaj fabrikasında çalışan 50 yaşındaki ustabaşı Permsak, hemşehrisi olan 39 yaşındaki işçi Suwit’in evinde kalmasına izin verdi.

İki adam, Cumartesi günü bir başka arkadaşlarıyla birlikte evde içmeye başladı. Daha sonra Permsak ve diğer adam, daha fazla içki almak için evden ayrıldı.

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Alışverişi yaparak geri dönen Permsak, evinden koşarak kaçan eşini ve arkasından şortla gelen Suwit’i gördü.

Suwit’i yakalayan ustabaşı, evine aldığı adamın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti attı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen yetkililer, kesilen cinsel organı bulamadı. Yerel basına konuşan polis, cinsel organı büyük ihtimalle bir köpeğin götürmüş veya yemiş olabileceğini söyledi.

Tutuklanan Permsak’ın 52 yaşındaki eşi Tin, sarhoş olan Suwit’in kendisin uyurken yatak odasına girip koluna dokunduğunu iddia etti. Tin, evden kaçarken kocasının geldiğini ve bu suçu işlediğini de ifade etti.

