Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Kosta Rika'nın Guanacaste eyaletinin Punta Islita bölgesi yakınlarda uçak kazası meydana geldi. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2'si mürettebat, 10 'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.