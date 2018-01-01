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Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 02:20 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Kosta Rica'da özel yolcu uçağının kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Kosta Rika'nın Guanacaste eyaletinin Punta Islita bölgesi yakınlarda uçak kazası meydana geldi. Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2'si mürettebat, 10 'u yabancı turist olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından kazanın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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uçak kazası Yolcu Uçağı Kosta Rica

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Korkunç olmayan uçak kazası yoktur. ''Uçak Kazası'' de, biz anlarız.
İyi,en azından ülkemizde sıkıntı çıkmadı şükür. Herkese sağlık,huzur ve mutlu,hayırlı,iyi yıllar..
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