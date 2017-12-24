Korkunç uçak kazası! 'Hayatta kalan yok'

ABD'nin Florida kentindeki Bartow Havaalanın'da ikiz motorlu uçak kalkış sırasında kaza yaptı. Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
"HAYATTA KALAN YOKTU"
Uçağın sabah 07.00'de Bartow Havalimanından hareket ettiğini belirten Polk County Şerif Grady Judd, "Hayatta kalan yoktu ve hayatta kalma şansı yoktu. Noel arifesinde daha kötü bir trajedi" dedi.
Ayrıca kaza videosunu incelendikten sonra Judd, uçakların bu havada kalkış yapmaması gerektiğini söyledi.
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