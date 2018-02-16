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Korkutan açıklama: Başaramazsak çok insan ölecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Myanmar Özel Elçisi Bob Rae, Myanmar'da Müslümanlara karşı insanlık suçu işlendiğini belirterek, 'Çabalarımızda başarılı olamazsak çok insan ölecek' değerlendirmesinde bulundu.

Korkutan açıklama: Başaramazsak çok insan ölecek!

Bangladeş ve Myanmar'a gerçekleştirdiği ikinci inceleme turunu da tamamlayan Rae, ziyaret kapsamında edindiği izlenimlerini ise yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı.

Özel elçi Rae, Myanmar'da Müslümanlara karşı insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Çabalarımızda başarılı olamazsak çok insan ölecek." ifadelerini kullandı.

100 BİN İNSAN TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA

Bangladeş ve Myanmar'da mülteci kamplarını ziyaret ettiğini ve üst düzey yetkililerle görüştüğünü kaydeden Bob Rae, "Geçen hafta gördüklerim, Myanmar'daki Rohingya nüfusunun karşılaştığı derin zorluklar ve insanlık suçları için sorumluların hesap verme ihtiyacını ve daha fazla iş birliği ve eylemin aciliyetini güçlendirdi." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Rae, Bangladeş'teki Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan 100 bin insanın, yaklaşan ve en önemli özelliği aralıksız yağış ile güçlü rüzgarlar olan muson iklimi nedeniyle bir başka tehlike ile karşı karşıya olduğunu da aktardı.

"BU MEYDAN OKUMADA BAŞARISIZ OLURSAK..."

Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği helikopter turunda yaşanan yıkıma tüm boyutlarıyla şahit olduğunu belirten Bob Rae, "Uluslararası toplum her yönüyle güçlü, ortak bir yaklaşım sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bangladeş'teki kamp koşulları, Myanmar'daki zor durum ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olanlarla başa çıkmamız lazım. Bu meydan okumada başarısız olursak, daha fazla hayat kaybedilecek." ifadelerini kullandı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Myanmar Müslüman Bangladeş katliam justin trudeau

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu özel elçi müslümanlığı da insanlığı da dikkate alan vicdanlı merhametli birisi olduğu için, Allah bu adama İslam Dinini nasip etsin....!..Âmin....,
helal olsun adam gibi adam ve selam olsun...
ölüyor zaten
Biz müslamanlar olarak çözemedik bu işi.Sen çöz bari.
Şahsen iyi niyetlisindir belki. Ama bunun altında başka şeyler var seni piyasaya süren zihniyet bu seferde Budist müslüman husumeti körüklüyor dertleri endenozyayı hindistana takmak avusturalyayı olası bir düşmanlıklara karşı karşı tarafı husumete sokmak abd siyasetini korumak abd katilliğini masum görünür hale getirmek. Avrupaya neden sesleri çıkmadı. Hepsinin derdi asyayı kullanmak.
OLAYIN TEMELİNDE İNGİLİZLER VAR .1920 DEKİ İNGİLİZ İŞGALİ OLAYLARI BUGÜNE GETİRDİ. AMERİKA VE ARAPLAR İNGİLİZ KUMANDASINDA OLDUĞU İÇİN BUNLARDA TIK YOK .
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