Korkutan açıklama: Başaramazsak çok insan ölecek!

Bangladeş ve Myanmar'a gerçekleştirdiği ikinci inceleme turunu da tamamlayan Rae, ziyaret kapsamında edindiği izlenimlerini ise yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı.

Özel elçi Rae, Myanmar'da Müslümanlara karşı insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Çabalarımızda başarılı olamazsak çok insan ölecek." ifadelerini kullandı.

100 BİN İNSAN TEHLİKE İLE KARŞI KARŞIYA



Bangladeş ve Myanmar'da mülteci kamplarını ziyaret ettiğini ve üst düzey yetkililerle görüştüğünü kaydeden Bob Rae, "Geçen hafta gördüklerim, Myanmar'daki Rohingya nüfusunun karşılaştığı derin zorluklar ve insanlık suçları için sorumluların hesap verme ihtiyacını ve daha fazla iş birliği ve eylemin aciliyetini güçlendirdi." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Rae, Bangladeş'teki Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan 100 bin insanın, yaklaşan ve en önemli özelliği aralıksız yağış ile güçlü rüzgarlar olan muson iklimi nedeniyle bir başka tehlike ile karşı karşıya olduğunu da aktardı.

"BU MEYDAN OKUMADA BAŞARISIZ OLURSAK..."



Arakan eyaletinde gerçekleştirdiği helikopter turunda yaşanan yıkıma tüm boyutlarıyla şahit olduğunu belirten Bob Rae, "Uluslararası toplum her yönüyle güçlü, ortak bir yaklaşım sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bangladeş'teki kamp koşulları, Myanmar'daki zor durum ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olanlarla başa çıkmamız lazım. Bu meydan okumada başarısız olursak, daha fazla hayat kaybedilecek." ifadelerini kullandı.

AA