HABER

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 23:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer bir savaş olasılığının her zamankinden fazla olduğunu bildirdi.

Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Amerikan ABC kanalına konuşan Mullen, Kuzey Kore ile artan nükleer gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki sert söylemlere işaret etti.

'TRUMP SESSİZ KALAMAZ'

İki lider arasındaki "agresif" yaklaşımların ve söylemlerin göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Mullen, Trump'ın nükleer kapasiteye kavuşabilecek bir Kuzey Kore'ye karşı sessiz kalmayacağını savundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın Kuzey Kore konusunda Trump'ı "makul şekilde yönlendirmeye" çalıştığını ifade eden Mullen, "Endişem, bu durumun ne kadar sürdürülebileceğiyle ilgilidir." yorumunu yaptı.

KİM'DEN 'NÜKLEER BUTON' TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde bulunduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Kasım'da Kuzey Kore'yi "teröre destek veren devlet" olarak tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD, 21 Kasım'da ülkenin ticaret faaliyetlerini kısıtlamak için 1 kişi, 13 şirket ve 20 gemi hakkında yaptırım kararı almıştı.

Kuzey Kore, ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde İran, Sudan ve Suriye'nin ardından 4'üncü sırada yer alıyor. Söz konusu listeye 2. kez eklenen ülke, George W. Bush tarafından 2008'de çıkarılmadan önce 20 yıl listede kalmıştı.

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez
Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD savaş Kuzey Kore Mike Mullen

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Otomobilde cinsel ilişkiye giren genç kız öldü

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

Son dakika! ABD İsrail'e yeşil ışık yaktı: Öldürülecek

2018'de kalkan uçak 2017'de indi

2018'de kalkan uçak 2017'de indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.