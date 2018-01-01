Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla

Amerikan ABC kanalına konuşan Mullen, Kuzey Kore ile artan nükleer gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, Kuzey Kore ile nükleer bir savaşa her zamankinden daha yakın ve şu anda bu soruna diplomatik bir çözüm bulunma fırsatlarını göremiyorum." ifadesini kullanan Mullen, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki sert söylemlere işaret etti.

'TRUMP SESSİZ KALAMAZ'

İki lider arasındaki "agresif" yaklaşımların ve söylemlerin göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Mullen, Trump'ın nükleer kapasiteye kavuşabilecek bir Kuzey Kore'ye karşı sessiz kalmayacağını savundu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın Kuzey Kore konusunda Trump'ı "makul şekilde yönlendirmeye" çalıştığını ifade eden Mullen, "Endişem, bu durumun ne kadar sürdürülebileceğiyle ilgilidir." yorumunu yaptı.

KİM'DEN 'NÜKLEER BUTON' TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söylemişti.