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Korkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pis

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

Bir grup araştırmacının yaptığı bilimsel araştırmaya göre tuvaletler sanıldğı kadar kadar pis olmayabilir.

Korkutan araştırma: Ofis masanız klozetten 400 kat daha pis

Son araştırmaların ışığında ofis masalarının klozetlerden 400 kat daha pis olduğu ortaya çıktı.

5.4.800 ofis masasında yapılan araştırmada masalarda 10 milyon farklı bakteriye rastlandı.

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Ofisteki en bakteriyel ortamların arasında özellikle klavyeler, mikrodaga fırınlar ve buzdolapları bulunuyor.

Araştırmanın 13 ay kadar sürdüğü belirtiliyor.

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