HABER

Kosova Başbakanı: ‘Türkler’e Operasyondan Bilgim Yoktu’

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Başbakan Ramuş Haradinaj, 6 Türk vatandaşının kendisinden izin almadan sınır dışı edildiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı ve istihbarat dairesinin başkanını görevden aldı

Kosova Başbakanı: ‘Türkler’e Operasyondan Bilgim Yoktu’

Kosova’nın başbakanı, 6 Türk vatandaşının kendisinden izin almadan sınır dışı edildiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden aldı.

Ramuş Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve istihbarat servisinin başkanı Driton Gaşi’nin kendisini kararlarıyla ilgili bilgilendirmediğini söyledi.

Milletvekillerine hitap eden Haradinaj, sınırdışıları “karar alma hiyerarşisinin ihlali” olarak gördüğünü belirtti.

Haradinaj, “Bu, gelecekte bir daha olmaması gereken bir kurumsal emsal” derken, Türkiye’nin Kosova’nın en büyük destekçilerinden biri olduğunu da ekledi.

Sınırdışı edilen Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki yıl önceki darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e bağlı okullarda görev yapıyordu.

Türk medyasına göre, bu kişiler “terör örgütünün Balkanlar’daki şubesinin” üyeleri olarak görülüyorlardı.

Haradinaj, sınır dışıların iki ülkenin istihbarat servislerinin çift taraflı operasyonuyla yapıldığını kaydetti.

Ankara'da AK Parti oyları arttı!Ankara'da AK Parti oyları arttı!
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş! Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.