Kosova Başbakanı: ‘Türkler’e Operasyondan Bilgim Yoktu’

Kosova’nın başbakanı, 6 Türk vatandaşının kendisinden izin almadan sınır dışı edildiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden aldı.

Ramuş Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve istihbarat servisinin başkanı Driton Gaşi’nin kendisini kararlarıyla ilgili bilgilendirmediğini söyledi.

Milletvekillerine hitap eden Haradinaj, sınırdışıları “karar alma hiyerarşisinin ihlali” olarak gördüğünü belirtti.

Haradinaj, “Bu, gelecekte bir daha olmaması gereken bir kurumsal emsal” derken, Türkiye’nin Kosova’nın en büyük destekçilerinden biri olduğunu da ekledi.

Sınırdışı edilen Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iki yıl önceki darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Fethullah Gülen’e bağlı okullarda görev yapıyordu.

Türk medyasına göre, bu kişiler “terör örgütünün Balkanlar’daki şubesinin” üyeleri olarak görülüyorlardı.

Haradinaj, sınır dışıların iki ülkenin istihbarat servislerinin çift taraflı operasyonuyla yapıldığını kaydetti.