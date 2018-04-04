Kosova Başbakanı’ndan Türkiye’ye ‘Hırsızlık’ Suçlaması

Erdoğan Pazar günü ise altı kişiyi Türkiye’ye teslim eden İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.

Amerika’nın Sesi Arnavutça Servisi’ne konuşan Başbakan Ramuş Haradinac, "Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu, bir çeşit hırsızlıktır" dedi.

Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında “apar-topar” sınırdışı edildiklerini kaydeden Haradinac, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın görevlerine son vermiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle altı Türk vatandaşının sınırdışı edilmesinin ardından Priştine tarafından başlatılan iç soruşturmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını söyledi.

Haradinac ise İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın yetkilerini aştıklarını söylüyor.

Haradinac Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada "Oturma izinlerinin hızla iptal edilmesi, sınırdışı edilmelerindeki gizlilik ve benim konuyla ilgili haberdar edilmemiş olmam İçişleri Bakanı ve Kosova İstihbarat Dairesi Başkanı’nın kovulmalarına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı tavır değiştirdi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ise ilk açıklamasında gerekli kurumların Kosova’daki yabancı ülke vatandaşlarını korumakta başarısız olduğu için hayal kırıklığına uğradığını söylemişti. Ancak Taci sonraki açıklamasında sınırdışı edilen kişilerin Kosova’da suç işlediklerini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini kaydetmişti.

Haradinac ise tutuklamaların, vizelerin iptalinin ve sınır dışı işleminin üç saat içinde yapıldığını, kanuni süreçlere uygun yürütülmediğini ve yetki dışında bir eylem olduğunu kaydetti.

İstihbarat Dairesi verileri altı Türk vatandaşının Kosova’yı tehdit edebilecek finansal işlem ve eylemlerde bulunduklarına dair bilgiler içerse de Haradinac, bu kişilerin sınır dışı edilmesinde aceleci davranılmasının Avrupa Birliği’ne girmek isteyen Kosova için tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.