Kosova Başbakanı’ndan Türkiye’ye ‘Hırsızlık’ Suçlaması

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle altı Türk vatandaşının sınırdışı edilmesinin ardından Priştine tarafından başlatılan iç soruşturmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını söyledi.
Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında “apar-topar” sınırdışı edildiklerini kaydeden Haradinac, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın görevlerine son vermiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Amerika’nın Sesi Arnavutça Servisi’ne konuşan Başbakan Ramuş Haradinac, "Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu, bir çeşit hırsızlıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Haradinac’ın Kosova İçişleri Bakanı’nı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nı kovmasının bedelini ödeyeceğini kaydetmişti.
Erdoğan Pazar günü ise altı kişiyi Türkiye’ye teslim eden İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.
Haradinac ise İçişleri Bakanı ve İstihbarat Dairesi Başkanı’nın yetkilerini aştıklarını söylüyor.
Haradinac Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada "Oturma izinlerinin hızla iptal edilmesi, sınırdışı edilmelerindeki gizlilik ve benim konuyla ilgili haberdar edilmemiş olmam İçişleri Bakanı ve Kosova İstihbarat Dairesi Başkanı’nın kovulmalarına neden oldu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı tavır değiştirdi
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ise ilk açıklamasında gerekli kurumların Kosova’daki yabancı ülke vatandaşlarını korumakta başarısız olduğu için hayal kırıklığına uğradığını söylemişti. Ancak Taci sonraki açıklamasında sınırdışı edilen kişilerin Kosova’da suç işlediklerini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini kaydetmişti.
Haradinac ise tutuklamaların, vizelerin iptalinin ve sınır dışı işleminin üç saat içinde yapıldığını, kanuni süreçlere uygun yürütülmediğini ve yetki dışında bir eylem olduğunu kaydetti.
İstihbarat Dairesi verileri altı Türk vatandaşının Kosova’yı tehdit edebilecek finansal işlem ve eylemlerde bulunduklarına dair bilgiler içerse de Haradinac, bu kişilerin sınır dışı edilmesinde aceleci davranılmasının Avrupa Birliği’ne girmek isteyen Kosova için tehlikeli bir durum olduğunu söyledi.
Haradinac, bu kişilerle ilgili bilgilerin İçişleri Bakanlığı ve İstihbarat Dairesi tarafından iç süreçlerden uygun şekilde geçirilmediği için derhal soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kosova İstihbarat Dairesi Başkanı’nın görevden alınabilmesi için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Taci, işten atılma kararlarının işleme konulmasından önce konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söylemişti.
Bu durumun Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkilemesinden endişe edip-etmediği sorulduğunda Haradinac şöyle yanıt verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kişisel olarak tanımıyorum. Ancak Türkiye ile uluslararası düzeyde AB’nin de tanıyacağı şekilde stratejik ortaklık kurmayı istiyoruz. Hiçbir konuda önyargılı olmak istemiyorum. Tekrar ediyorum, önemli olan şu; Kosova’da kimse bizim işimizi bizim yerimize yapamaz."
AB Sözcüsü Maja Kocijancic de Salı günü Kosova’da oturma ve çalışma iznine sahip Türk vatandaşlarının gözaltına alınmalarının ve sınırdışı edilmelerinin yasalara uygun olup-olmadığı konusunda soru işaretleri oluştuğunu kaydetti.
Kocijancic, "Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki isimleri yargı karşısına çıkartmak isteğini anlayabilsek de her türlü suç ve yasa dışı eylem önce yasal süreçten geçirilmeli ve iş sınırdışı uygulaması olduğunda uluslararası kurallara uygun hareket edilmelidir" diye konuştu. Sözcü, AB üyeliği adayı ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak Türkiye’nin bu kurallara uyacağının sözünü verdiğini hatırlattı.
ABD iç soruşturmadan memnun
Amerika Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ise Amerika’nın Kosova’nın devlet kurumlarının konuyu soruşturma kararlılığından memnun olduğunu kaydetti.
Türkiye, Gülen okullarını kapatmaları için Kosova, Bosna, Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelere baskı yapıyor.
Kosova’nın tek havaalanını ve elektrik dağıtım şebekesini Türk firmaları işletiyor. Ayrıca Türk firmalar ülkede 2 milyar dolar değerinde iki otoyol inşa ediyor.
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