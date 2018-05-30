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Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Kosova'da 1998 yılında başlayan savaş ve onun beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle Kosovalılar çareyi Avrupa devletlerine göç ederek arıyor.

Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan resmi rakamlara göre 40 binin üzerinde Kosovalı, belediyelere başvurarak vatandaşlıktan çıkmak istediklerini bildirdi. Ekonomik istikrarsızlığın beraberinde getirdiği işsizlik nedeniyle Avrupa’nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar.

Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu ve Kosovalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren’de, Avrupa’da yaşayan 500'ün üzerinde vatandaşın vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

RESMİ RAKAMLAR 42 BİN KİŞİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKTI

Kosova İçişleri Bakanı Yardımcısı İzmi Zeka, yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ilk dört ayında vatandaşlıktan çıkanların sayısının bir önceki yıla oranla daha da arttığını vurguladı. Vatandaşlıktan çıkan sayının geçen yıla oranla yüzde 20 artarak 42 bin ile rekor kırıldı diyen Zeka, “Böylece vatandaşlıktan çıkanların sayısının 2013 yılından bu yana 18 kattan fazla artmış oldu” dedi. Zeka, bu yılın ilk dört ayında 1,500 civarında vatandaş Kosova vatandaşlığından çıktığını söyledi.

Hürriyet

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Anahtar Kelimeler:
Kosova vatandaşlıktan çıkarılma Avrupa

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