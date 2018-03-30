Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, MİT'in düzenlediği, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Türkiye vatandaşının yakalandığı ve kendisine haber verilmediğini söylediği operasyon sonrası istihbarat servisinin direktörünü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı.

Kosova Başbakanı daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.

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