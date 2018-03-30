HABER

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefi görevden alındı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, MİT'in düzenlediği, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Türkiye vatandaşının yakalandığı ve kendisine haber verilmediğini söylediği operasyon sonrası istihbarat servisinin direktörünü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı.

Kosova Başbakanı daha önce MİT operasyonundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

MİT operasyon düzenledi!MİT operasyon düzenledi!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!Çiftlik Bank'ın depolarına baskın!
Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kosova mit

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP İÇİNDEKİ FETÖ'CÜLERİ AÇIĞA ÇIKARMADIĞIMIZ SÜRECE TERÖR VE FETÖ HAKKINDA DIŞTA PEK SÖZÜMÜZ DİNLENMEZ. 30 YIL UĞRAŞIP, TAM PKK YI YURT DIŞINDA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİRİRKEN, AÇILIM UCUBESİ ÇIKARDILAR. BU TEZİMİZ SUYA DÜŞTÜ.
BAŞBAKANIN HABERİ OLMADIYSA TABİ Kİ ADAM GEREKENİ YAPACAK.. MUZ CUMHURİYETİ Mİ BUNLAR!!!
İSTİFALAR DEVAM EDECEK!!!
Diğer Haberler
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Öğretmen rezaleti! İşte 4 öğrencisiyle cinsel ilişkinin cezası

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

ABD'de büyük şok! 150 milyon kişiyi etkiledi

ABD'de büyük şok! 150 milyon kişiyi etkiledi

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.