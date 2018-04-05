Kosova parlamentosu MİT operasyonunu araştıracak

Kosova'da altı Türk vatandaşının Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınıp Türkiye'ye iade edilmeleri sonrası yaşanan krizin perde arkası, parlamentoda kurulacak bir komisyonla araştırılacak.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, kendisinden habersiz yapıldığını söylediği gözaltı ve iade operasyonu sonrası İçişleri Bakanı ve istihbarat şefini görevden alarak konuya ilişkin ayrı bir soruşturma başlattırmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratı tarafından "dayanışma içerisinde" yapıldığını söylemişti.

Kosova parlamentosunun Çarşamba günkü olağanüstü oturumunun gündeminde de bu operasyon vardı.

Oturum, muhalefetteki Kosova Demokratik Birliği (LDK) partisinin talebiyle yapıldı. Tutuklamalardan dolayı "şoke olduğunu" söyleyen LDP parlamento grup başkanı Avdullah Hoti, "Priştine'deki yetkililerce sorgulanmak yerine, aceleyle Türkiye'ye sınır dışı edildiler" dedi.

Türk vekilden tepki