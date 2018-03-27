Kosova’da Gerilim

Gözaltında dövüldüğünü söyleyen Djuric, gözaltı eyleminin Kosova’daki Sırpları aşağılamak amacıyla yapıldığını kaydetti. Djuric bunun Kosova polisinin Kosova’nın kuzeyini alma girişiminin bir provası olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüşmek için acilen Kosova’ya gitti. Mogherini taraflara itidal çağrısında bulundu.

Sırbistan hükümeti Kosova Bürosu Başkanı Marko Djuric’in Pazartesi günü kısa süreliğine Kosova’da gözaltına alınması Balkanlar’da gerilimi tırmandırdı. Kosovalı Sırplar barikatlar kurarak Kosova’nın kuzeyini başkent Priştine’ye bağlayan yolları kapattı. Sırp meclis üyeleri ise protesto amacıyla meclisi terk etti.

Djuric, ismini vermediği Avrupa ülkelerini doğrudan ya da dolaylı olarak Kosova’nın eylemlerine destek vermekle suçladı. Rusya ise Sırbistan’ı destekliyor.

Kosova’daki Sırp azınlığı temsil eden siyasetçiler Belgrad’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile biraraya gelerek bundan böyle Kosova hükümetini desteklemeyeceklerini söylediler. Bu durumun bir hükümet krizine neden olmasını önlemek için Sırp bakanların yerine hızla Kosovalı Arnavutlar’ın getirilmesi gerekiyor.

Kosova parlamentosundaki Sırplar’ın lideri Goran Rakic, Sırplar’ın Kosova’da Sırp ağırlıklı vilayetler birliği kuracağını söyledi. Bu Avrupa Birliği aracılığıyla 2013’te yapılan anlaşmayla öngörülmüştü ancak hiçbir zaman uygulamaya geçirilmemişti.

Bu hamlenin Sırbistan ve Kosova arasında yeni bir ayrılığa neden olmasından endişe ediliyor. Kosova 2008’de Belgrad’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. 1999’da NATO Kosovalı ayrılıkçı Arnavutlar’a karşı Sırbistan’ın kanlı baskı operasyonuna müdahale etmişti.