Kosova'da Gülen operasyonu ile ilgili soruşturma

Olayla ilgili olarak istihbarat şefi ve işçişleri bakanı görevden alınmıştı.Kosova'nın başkenti Priştina'da geçen Perşembe günü Gülen yapılanması mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve özel bir uçakla Türkiye'ye götürülen altı kişinin yakalandığı operasyonla ilgili olarak ülkede soruşturma başlatıldı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, "Bugün, altı Türk'ün gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi olayına karışmış olan tüm devlet yapılarında bir soruşturma başlattık" sözleriyle kararı açıkladı.

Başbakan Haradinaj, Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan altı öğretmenin, "güvenlik gerekçesiyle" gözaltına alınıp Türkiye'ye iadesi hakkında Cuma günü de bir açıklama yapmıştı.

Haradinaj, "Bütün operasyon - altı Türk vatandaşının oturum izinlerinin iptal edilmesi, gözaltına alınmaları, acil sınır dışı edilmeleri ve Kosova topraklarından Türkiye'ye gizli bir şekilde iade edilmeleri - benim bilgim ve onayım olmadan yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

HRW ve ABD'den eleştiri