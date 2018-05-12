Kosova'da hapisteki cihatçılara din dersi

Program kapsamında görevlendirilen imamlar radikallik konusunda bilinçlenmeleri için tutuklulara din dersleri verecek.Kosova Adalet Bakanlığı, Kosova İslam Cemiyeti (BIK) ile imamların cezaevlerindeki cihatçılara din dersleri vermesini de kapsayan bir programa ilişkin anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Abelard Tahiri, "Mahkûmlar için din derslerini uygulamaya koymanın -mahkûmlar arasında- dini radikalliğin tehlikeleri konusunda bilinçlenmeyi artıracağına inanıyorum" diye konuştu. Güvenlik testinden geçen 20 imamın söz konusu din dersleri için görevlendirilmek üzere seçildiği belirtildi.
Son yıllarda 300'den fazla Kosovalı Suriye ve Irak'taki cihatçılara katılmak üzere ülkelerini terk etmişti. Bunlardan 50'den fazlası bölgede savaşırken hayatını kaybetti.
Ülkelerine geri dönen 100'e yakın Kosovalı cihatçının yaklaşık 80'i ise cezaevinde bulunuyor. Aralarında mahkûm edilenlerin yanı sıra hala hâkim önüne çıkmayı bekleyenler de var. 1.8 milyon nüfuslu Kosova'da halkın büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.
AFP/SÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum