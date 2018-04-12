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Kosova'daki operasyonla Türkiye'ye getirilen altı şüpheli Türk tutuklandı

12.04.2018 00:03 | Son Güncelleme

Kosova'da, Gülen Yapılanması'na yönelik olarak düzenlenen operasyon ardından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı altı şüpheli tutuklandı.

Kosova'daki operasyonla Türkiye'ye getirilen altı şüpheli Türk tutuklandı

Kosova'da, Gülen Yapılanması'na yönelik olarak düzenlenen operasyon ardından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşı altı şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı haberinde, "MİT'in, FETÖ/PDY'nin Balkan ayağına yönelik Kosova'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 şüpheli tutuklandı" ifadesine yer verdi.

Operasyon, Kosova'da siyasi krize neden olmuş, Kosova parlamentosu olayın araştırılması için komisyon kurulması kararı almıştı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtmiş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.

Yapılan gözaltıları bir 'hata' olarak nitelendiren Haradinac, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istemişti.

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