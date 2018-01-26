Kosovalı anneler Afrin'deki Mehmetçik için örgü örüyor

Enis TABAK / Prizren, 26 Ocak (DHA) - Kosovalı anneler, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla başlattığı operasyona katılan askerlerin üşümemeleri için kendi elleriyle atkılar örüyorlar.
Kosovalı anneler, "Mehmetçik bizi 1999 yılında Sırp katliamından kurtardı. Bizlerde bir vefa borcu olarak onların bu kış aylarında üşümemeleri için kendi imkanlarımız çerçevesinde örgü örüyoruz” dediler.
Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan da, Türk askerinin şuan kutsal bir görevde olduğunu ve Afrin'deki Mehmetçiğe az sayıda da olsa atkılar ördüklerini ve kendi imkanları çerçevesinde yardımcı olmak istediklerini söyledi. Atkıların önümüzdeki günlerde Kosova'da görev
yapan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu aracılığıyla Afrin'deki Türk askerine ulaştırılacağı belirtildi. (Fotoğraflı)
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- Kosovalı annelerle söyleşi
- Orkide Derneği Başkanı ile söyleşi
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