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Kosovalı görme engelli Valmira'nın yaşam azmi

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 8 saat önce

Enis Tabak, Prizren, 11 Ocak (DHA) - Kendisi gibi erkek ve kız kardeşi ile birlikte genetik bir hastalığa sahip olan görme engelli Valmira Berişa, normal doğum ardından küçük yaşlarda görme duyusunu kaybetti. Küçük yaşta gözlerini kaybetmesinin ardından eğitim hayatına ara vermeyen Berişa, hukuk bölümünü tamamladıktan sonra aynı alanda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. Şimdi de, kendisi gibi görme engelli gençlerin haklarını savunmak içim Hukuk Derneği kurdu.Arnavut asıllı Berişa, büyük ablası hariç abisi, kızkardeşi ve kendisi normal doğum ardından küçük yaşlarda genetik bir hastalık sebebiyle görme duyusunu kaybetti. Türkçe'yi televizyonlardan izlediği dizilerden öğrendiğini söyleyen Berişa aynı zamanda, kendisi de bir ses sanatçısı. Bir çok yeteneği olan Berişa, Balkanların önemli televizyon kanallarına çıkıp görme engellilerin sesi oluyor. Görme engelli olmasını eğitim hayatına etki etmediği belirten Berişa, "önemli olan engelleri aşmaktır” dedi. Berişa, Kosova'da engelliler için yeterli hakların olmadığını savundu. Görme engellilerin sesi olmak için Hukukçular Derneği'ni kurduğunu söyleyen Berişa, "onların haklarını savunacağını” söyledi. Yetkililere seslenen Berişa, engellilere sahip çıkılmasını istedi. Akıcı bir dille Türkçeyi konuşan Berişa, Türkçe konuşmayı izlediği Türk dizilerinden öğrendiğini söyledi. Hukukçu kimliğinin yanı sıra ses sanatçısı olduğunu da söyleyen Berişa, Balkanlar da önemli televizyon kanallarının konuğu olup hem sıkıntılarını dile geitridiğini hem sanatını icra ettiğini ifade etti. Türkiye'de engellilere yönelik bir konferansa katıldığını söyleyen Berişa, o konferansta engelli Kosovalıların sorunlarını dile getirdiğini belirtti. 28 yaşında olan hukukçu ve ses sanatçısı Berişa, kurduğu hukukçular derneğiyle çalışmalarına hız vereceğini söyledi.

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