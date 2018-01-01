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Kosta Rika’daki Uçak Kazasında 10’u Amerikalı 12 Kişi Öldü

01.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kosta Rika’da yetkililer 10 Amerikan vatandaşı ve 2 Kosta Rikalı mürettebat üyesini taşıyan bir uçağın ormanlık bir alanda düştüğünü ve uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kosta Rika'da yetkililer 10 Amerikan vatandaşı ve 2 Kosta Rikalı mürettebat üyesini taşıyan bir uçağın ormanlık bir alanda düştüğünü ve uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kosta Rika'nın kuzeybatısındaki Guanacaste'de düşen uçağın enkaz görüntüleri yayınlandı.

Hayatını kaybeden Amerikalılardan 5'inin tatilde olduğu kaydedildi.

Kosta Rika sivil havacılık direktörü Enio Cubillo, uçağın Pazar öğlen saatlerde Punta Islita'dan havalandığını ve başkent San Jose'ye doğru uçmakta olduğunu belirtti.

Cubillo, kazanın nedeninin araştırıldığını, uçağın pilotunun da çok tecrübeli olduğunu söyledi. Kosta Rika'nın eski devlet başkanı Laura Chinchilla pilotun kuzeni olduğunu kaydetti.

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