Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.
Suriye ordusu ile Rusya'nın operasyonunun devam ettiği Dera’daki muhalifler ve Rusya arasında bugün ateşkes müzakerelerinin son turu düzenlendi.
İHA
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