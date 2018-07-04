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Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Suriyeli muhalifler ve Rus yetkililer arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Rus yetkililer ile düzenlenen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın ağır silahların teslim edilmesi konusunda baskı yaptığı, bu nedenle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

SON TURU DÜZENLENDİ

Suriye ordusu ile Rusya'nın operasyonunun devam ettiği Dera’daki muhalifler ve Rusya arasında bugün ateşkes müzakerelerinin son turu düzenlendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye Suriyeli muhalifler

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