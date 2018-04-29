Köy Sahasından Avrupa Ligine Diyarbakırlı Bir Kaleci

İsveç Süper Liginde mücadele eden Dal Kurd Futbol takımının yeni transfer kalecisi, oyunu kadar hayat hikayesiyle de kendinden söz ettiriyor. Adı Abdulaziz Demircan. Diyarbakırlı yoksul bir ailenin çocuğu iken şimdi Avrupa’da top oynuyor. Abdulaziz Demircan 8 çocuklu yoksul bir ailenin ortanca çocuğu. Hayatı Diyarbakır’ın İplik köyünde başlamış. Babası başkalarını toprağını ekip biçiyor. O da her köy çocuğu gibi zaman buldukça top peşinde koşuyor. Köylerinin toprak sahasında başlayan ve şimdilerde İsveç Süper Ligi Allsvenskan’a uzanan futbol yaşamı, bir tesadüfle başlamış. Bir gün köyde düzenlenen futbol maçının ardından, aynı takımda oynayan amcası ve babası onu kaleye koymuş. Atılan şutların çoğunu kurtaran 11 yaşındaki Abdulaziz, amatör takımda kaleci olan babasının dikkatini çekmiş. Oğlunun yeteneğini fark eden baba, Abdulaziz’i yaz okuluna göndermiş. Ancak okul paralı olduğu için kısa sürede bırakmak zorunda kalmış. Ancak Abdulaziz gizlice Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ sporun elemelerine adını yazdırmış. Elemelere 500 kişinin katıldığını görünce umudu kırılmış. Fakat o sırada kalecinin eli kırılınca, kaleye geçmiş. Kurtardığı goller yöneticilerin dikkatini çekmiş. Böylece futbol macerası başlayan Demircan, spor yaşamı parasızlıktan kesintiye uğradı. Hayat hikayesini, ailesini ziyaret etmek için geldiği Diyarbakır’da Amerika’nın Sesi’ne anlatan Demircan,”Futbol maceram böyle başladı ama devam edemedim. 6 TL lisans parası istediler, verecek imkanımız yoktu. Gidecek imkanım da yoktu. Evimiz İplik köyünde, saha 7 km ötedeydi. Bir gün annemle minibüste giderken hoca beni gördü ve neden gelmediğimi sordu. Annem ‘imkanımız yok gönderemiyoruz’ dedi. Bunun üzerine hoca lisans paramı ve yol parası verdi böylece devam ettim ”dedi.

Lisanslı spor hayatına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor’da başlayan Demircan, tam 9 yıl bu takımda oynadı. Bu sırada Sivasspor’un seçmeleri olduğunu öğrenen Demircan, seçmelere katılma kararı aldı. Seçmeler için bankaya para yatırılması gerekiyordu. Babası bir yerden borç ederek parayı yatırdı. Amcası da kredi kartıyla uçak bileti aldı. Hayatında köyünün dışına çıkmayan Demircan, heyecanla İstanbul’un yolunu tuttu. Bir tanıdığının yardımıyla seçmelerin yapıldığı stada giden Demircan, o günü şöyle anlatıyor; “Baktım Bin 500 kişi gelmiş. Geldiğim gibi geri gideceğim diye düşündüm. Sırayla başladılar seçmelere 91 doğumluyum, yaş kategorim geldi beni oynatmadılar. Beni en son 87 doğumlularla birlikte kaleye soktular. Herkes yakınlarıyla gelmişti ben tek başıma, onlara baktıkça gözlerim doldu. 15 dakika oynadım. Hoca dedi ‘Git Diyarbakır’dan eşyalarını topla gel.’ Milli takımın hocası gelmişti, beni çağırdı ‘Ben burada olduğum sürece senin sırtın yere gelmez dedi. Ancak takımın gitmem izin vermedi. Bir yıl sonra lisansımı verdiler.”

Demircan için yeni bir hayat başlamıştı. Sivas, Karabük, Kayseri ve Konyaspor takımlarında oynayan Demircan, Milli takımda da İtalya, Slovenya ve İngiltere’ye karşı oynadı. Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe’de oynama hayali kuran Demircan bu sırada hiç aklında olmayan bir yerden teklif aldı; İsveç’te Kürt bir aile tarafından kurulan Dal Kurd Takımından. 13 yıl önce kurulan takım geçen yıl İsveç’in Süper Ligi Allsvenskan’a kadar yükselmişti. Kürt olmasına rağmen oynadığı takımlarda hiç sıkıntı yaşamadığını söyleyen Demircan, Dal Kurd’e transfer olduktan sonra sıkıntı yaşamaya başlamış. Demircan, “Dal Kurd’u terörist takımı olarak gördükleri için sıkıntı yaşadım. Sosyal medya hesabımı kapatmak zorunda kaldım. Çok tepki çektim. İlk imza attığım zaman sosyal medyadan paylaştıklarında çok tepkiler geldi ”dedi. Tepkilerin nedeni, takımın logosunun IKYB bayrağını andırması. İlk zamanlarda soğuklar nedeniyle uyum sorunu yaşadığını söyleyen Demircan, zamanla alıştığını söyledi. Avrupa’da oynamanın kelimelerle tarif edilemeyeceğini anlatan Demircan, “Ben ilk başladığımda hayatımızı geçindirmek için tarlada çalışıyorduk. Herkes ellerimle dalga geçer büyük diye ama kürek tutmaktan büyüdü. Küçük yaşta tarlada çalıştık. Para bulamadığım için yürüyerek antrenmanlara gittik. Tuhaf bir duygu ama gurur verici” diye konuştu.