Köyün Muhtarı İktisatçı Çobanı Hemşire

73 doktor, 25 hakim ve savcı 250’den fazla hemşire, en az 250 öğretmen, 9 tıp öğrencisi... Bunlar ilk bakışta bir kentte çalışan memurların sayısı gibi görünüyor. Ancak rakamlar Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’ne bağlı Gürünlü Köyü’nün üniversitelerden mezun olan bireylerinden bazıları.

Gürünlü, 850 yıllık tarihiyle bölgenin en eski köylerinden biri. Ancak köy, tarihinden çok toplumsal yapısıyla tanınıyor. Çünkü 425 kişinin yaşadığı köyde her ailede, üniversite okumayan ya da mezun olmayan yok.

Türkiye’nin değişik üniversitelerine yüzlerce öğrenci gönderen köy, okuma oranının yüzde 100’e yakın olmasıyla övünüyor. Gençler üniversite eğitimi alırken, okula gitmeyen az sayıdaki yaşlı da okuma yazma eğitimi aldı. Gürünlü nüfusuna kayıtlı neredeyse her meslek grubundan insan bulmak mümkün.

Üniversite eğitimi alanlardan biri de köyün çobanı Berat Kaplan. Hem çobanlık yapan, hem okuyan Kaplan, hemşirelik bölümünü bitirdi. Halen çobanlık yapan Kaplan, atanmayı bekliyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Kaplan, “Yazın mecburen köye gelip ailemize yardım etmek zorunda kalıyoruz. Gerek okul harçlığımız için olsun, gerek onlara yardım etmek için çalışıyoruz. 8 ay okuldayız yazın buradayız. Onlar bu çileyi çekiyor, biraz biz yardım edelim. İnsanlar zamanın çok dar olduğunu düşünüyor. İstese insanlar bu dar zamana bir çok şey sığdırabilir. Biz bunu yaptık” dedi.