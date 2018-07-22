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Koza Şirketler Grubunun Patronu Akın İpek'in İade Davası Eylül'de

22.07.2018 06:33 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin talebi üzerine, Koza Şirketler Grubu patronu Akın İpek’in 23 Mayıs’da gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve 50 Bin Sterlin kefaletle serbest bırakıldığını doğruladı

Koza Şirketler Grubunun Patronu Akın İpek'in İade Davası Eylül'de

Türk hükümetinin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ve firari olarak aradığı Fethullah Gülen ve adıyla anılan harekete yakın isimlerin, ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada gibi çeşitli ülkelerinden iade taleplerine ilk ciddi yanıt İngiltere’den geldi.

İngiltere Kraliyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin talebi üzerine, Koza Şirketler Grubu patronu Akın İpek’in 23 Mayıs’da gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve 50 Bin Sterlin kefaletle serbest bırakıldığını doğruladı.

Akın İpek Eylül’de İade Davası İçin Mahkemeye Çıkacak

İpek’in, Twitter hesabından “kendi isteğimle verdim” dediği pasaportuna el konulmuş ve yeni bir seyahat belgesine başvurmasının önü kapatılmış durumda.

Akın İpek, Eylül’de yeniden yargı önüne çıkıncaya kadar İngiliz polisine verdiği adreste kalmak zorunda. Ayrıca polise bildirdiği cep telefonunu da koşullar ne olursa olsun, 24 saat açık tutacak ve polisten gelen aramalara mutlaka yanıt verecek.

Koza Altın, Bugün TV ve Gazetesi gibi bilinen birçok şirketin patronu Akın İpek 2016 darbe girişiminden bu yana İngiltere’deydi.

“FETÖ” Çatı Davasının sanığı olarak aranan işadamı, habercilere yaptığı açıklamada, o günden bu yana bekletilen iade talebinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Mayıs’ta İngiltere’ye gelişiyle ve Başbakan Theresa May’in emriyle işleme alındığı tahmin ettiğini belirtti.

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