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Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Rus asıllı kozmonot Oleg Artemyev, Soçi'de bulunan Fişt Stadyumu'nu görüntüleyerek Dünya Kupası maçlarını uzaydan takip etti.

Kozmonot Dünya Kupası'nı uzaydan takip ediyor

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Rusya'da Dünya Kupası müsabakalarını izleyemeyince farklı bir yöntem kullandı. Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yolculuk yaparken Soçi'de bulunan Fişt Stadyumu'nu görüntüledi.

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"BU GERÇEK Mİ?" DİYE SORDU

Sosyal medya hesabından stadyumun fotoğraflarını paylaşan Artemyev, "Uzaktan da olsa Soçi'yi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Stadyum çevresinde kurulan taraftar alanlarına da dikkat çeken Artemyen, "Bu gerçek mi?" diye sordu. Kozmonotun sorusuna cevap veren takipçiler, Artemyen'e maçları anlatarak, turnuva ile ilgili bilgiler verdi.

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Rusya kozmonot uzay Takip Dünya Kupası oleg artemyev Soçi Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)

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