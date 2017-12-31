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Kral Prensleri görevden aldı! Konuşanlara ceza geliyor...

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 14:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ürdün Kralı Abdullah'ın iki kardeşi ve kuzenini görevden almasının ardından, bu kişilerin 'darbe yapacağı' söylentisi Abdullah'ın yeni bir adım atmasına neden oldu. Ürdün'den yapılan açıklamada, prenslerin darbe yapmaya hazırlandığı gibi yorumlarda bulunan kişilere yönelik adli süreç başlatılacağı belirtildi.

Kral Prensleri görevden aldı! Konuşanlara ceza geliyor...

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan Kraliyet Divanının açıklamasında, Kral 2. Abdullah'ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesi ile ilgili 'asılsız iddialar' ortaya atanlar hakkında adli kovuşturma başlatılacağı kaydedildi.

Kral 2. Abdullah'ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in (52) emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Suudi Arabistan liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı düşüncesiyle iki kardeşini ve kuzenini ordudaki görevlerinden alarak ev hapsine attırdığı iddia edilmişti.

İddiaya göre prens kardeşler ve kuzen Suudi Veliaht Prens Selman ve BAE Veliaht Prensi Zayed ile irtibata geçtikleri tespit edildi.

"DOĞAL BİR DURUM" İDDİASI

Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kral 2. Abdullah, geçen hafta kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed'in emekliye sevk edilmesine karar vermiş, yayımladığı mesajda görevlerinden ötürü prenslere teşekkür ederek "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, gücünü arttırmak için kapsamlı bir gelişme ve yeniden yapılanma süreci izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
darbe Ürdün Ürdün Kralı Abdullah

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