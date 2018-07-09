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Kraliçe'nin askerlere yolladığı çikolatalar 118 yıl sonra ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Eski İngiltere Kraliçesi Victoria'nın Güney Afrika Savaşı sırasında askerlere yolladığı bir teneke kutu çikolata, 118 yıl sonra ortaya çıktı.

Kraliçe'nin askerlere yolladığı çikolatalar 118 yıl sonra ortaya çıktı

Kraliçe Victoria, 1899 yılında savaşan askerlere moral vermek için her birine çikolata göndermek istedi.

Kraliyet yetkilileri de çikolata üreticisi olan Cadbury, Fry ve Rowntree şirketlerine ulaştı.

Ancak 3 çikolata üreticisi şirket de savaş karşıtıydı.

Ne savaştan kâr sağladıkları gibi bir imaj vermek istiyorlardı, ne de Kraliçe'ye boğun eğmeyi reddedip itibarlarını zedelemek.

Hâl böyle olunca teneke kaplara kendi markalarını koymadan, beş kuruş para da almadan çikolataları hazırladılar ve askerlere gönderdiler.

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ÇİKOLATALARIN ÜZERİNE MARKALARINI İŞLEDİLER

Şirketler geri adım atıp bazı çikolata kalıplarına markalarını işledi ama teneke kutuları anonim bıraktı.

Geçen ay, Birinci Dünya Savaşı sırasında hediye edilen antika bir kutu çikolata açık artırmaya çıkarıldı. Londra'da yaşayan koleksiyon meraklısı bir kadın, müzayedesi Paul Cooper'a ulaştı ve elinde çok daha eski bir kutu çikolata olduğunu söyledi.

Kadının antik eşya dükkanı 25 yıl önce kapanmış, satılmayan bazı eşyalar ise elinde kalmıştı.

118 YIL SONRA BULUNDU

Dolaplarını karıştırırken Carlisle kentinde, Güney Afrika Savaşı döneminde yapılan ait bir teneke çikolata kabı buldu. Çikolatalar da halen içindeydi.

Cooper, savaş sırasında bazı askerlerin Kraliçe'nin yolladığı çikolataları çok sevip, hiç açmadan ailelerine yolladığını anlattı.

Çikolata kutusu Salı günü açık artırmaya çıkarılacak.

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