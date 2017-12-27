HABER

Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 11:23 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kraliçenin odasında bir tek onların fotoğrafı yok Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada tüm aile bireylerinin hatta yeni gelin Meghan Markle'nin bile fotoğrafları görünebiliyordu, iki kişi hariç: Prens William ve eşi Kate Middleton...

Son dönemlerde Kraliyet ailesinin gündemi hayli yoğun. Prens Harry'nin nişanıydı davetlerdi derken İngiliz medyası yine Krailyet ailesiye yatıyor, Kraliyet ailesiyle kalkıyor.

Şimdi de Kraliçe Elizabeth'in televizyonda Noel gecesi için yaptığı konuşması sırasında odasında bulunan aile fotoğrafları gündeme oturdu. Fotoğraflarda Prens Philip ile evlilik fotoğrafları, Camilla'nın 70. yaş doğumgünü sırasında Prens Charles ile birlikte çektirdiği fotoğraf torunları Prens George ve Prenses Charlotte bulunuyordu. Kraliçenin odasında yeni olarak torunu Prens Harry ve birkaç hafta önce nişanlandığı Meghan Markle yerini almıştı.

Fotoğraflar arasında tek olmayan çift ise Prens William ve Kate Middleton oldu. Kraliçenin 2015 yılında yaptığı Noel konuşmasında odasında Prens William ve Kate Middleton'ın fotoğrafı bulunuyordu. Fotoğrafın kalkmış olması İngiliz medyasında 'acaba araları kötü mü?' sorularına sebep oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf kraliyet Noel Kraliçe Elizabeth Meghan Markle
Kraliyet ailesi bile bunu yaparsa...

Kraliyet ailesi bile bunu yaparsa...

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cok önemliydi sanki
Diğer Haberler
PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

Times: İngiltere'den kaçıp IŞİD'e katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor

Times: İngiltere'den kaçıp IŞİD'e katılan 300 cihatçı Türkiye'de saklanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.