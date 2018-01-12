Kraliçe’nin sütyencisinin kraliyet vizesi iptal edildi!

"90 Beden Sütyenin İçinde Fırtına" adlı kitabın yazarı ve firmanın sahibi June Kenton'ın iddialarına göre, Londra'da kurulan ve 1960'dan beri kraliyet ailesine hizmet veren lüks iç giyim firması Rigby & Peller'ın anlaşması, kitapta kraliçenin sütyen ölçüsü hakkında ayrıntılar verildiği gerekçesiyle iptal edildi. Kenton kitapta bu kadar büyütülecek birşey olmadığını ve "kararın inanılmaz" olduğunu söyledi.
Rigby & Peller tarafından yapılan açıklamada, kararın "çok üzüntü verici" olduğu söylendi. Kenton Mart 2017'de yayınlanan kitabında kraliyet ailesi ile ilgili verdiği ayrıntılar üzerine, altı ay önce kendisine Saray'ın "kitaptan hoşlanmaması" gerekçesiyle anlaşmasının iptal edildiği bilgisinin verildiğini söyledi. Buckingam Sarayı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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