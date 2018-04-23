HABER

Kraliyet ailesine yeni bir prens katıldı: William ve Kate'in oğlu oldu

23.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yeni doğan Prens, İngiltere Kraliyet ailesinde tahtın beşinci varisi oldu. Saray'dan yapılan açıklamada bebeğin ve annenin sağlığının iyi olduğu duyuruldu.

Kraliyet ailesine yeni bir prens katıldı: William ve Kate'in oğlu oldu

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine'in bugün bir erkek çocuk doğurduğunu duyurdu.

William ve Catherine çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.

Yeni doğan Prens, tahtın beşinci varisi.

Doğum, Londra'da St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.

Çiftin, bebek doğana kadar cinsiyetini bilmedikleri bildirildi.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, anne Catherine Middleton ile bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Kılıçdaroğlu aday olmayacak! İşte aklındaki isimlerKılıçdaroğlu aday olmayacak! İşte aklındaki isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

ABD’de PKK skandalı!

ABD’de PKK skandalı!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.