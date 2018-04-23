Kraliyet ailesine yeni bir prens katıldı: William ve Kate'in oğlu oldu

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine'in bugün bir erkek çocuk doğurduğunu duyurdu.
William ve Catherine çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.
Yeni doğan Prens, tahtın beşinci varisi.
Doğum, Londra'da St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.
Çiftin, bebek doğana kadar cinsiyetini bilmedikleri bildirildi.
Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, anne Catherine Middleton ile bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.
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