HABER

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 17:10 | Son Güncelleme 7 saat önce

Birleşik Krallık kraliyet ailesinden dört bireyin gülümserken fotoğrafını çekmeyi başaran şanslı anne, fotoğrafın satışından sağladığı gelirle kızının üniversite parasını ödemeyi umuyor. Genç kadının çektiği fotoğraf bütün gazetelerin birinci sayfalarını süsledi.

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

39 yaşındaki Karen Anvil, kraliyet ailesinin Pazartesi günü Sandringham’daki geleneksel Noel sabahı geçidinde Cambridge dük ve düşesi ile Prens Harry ve Meghan Markle´ı aynı kare içerisinde gülümserken yakaladı. Twitter´da yayınlanan görüntü 12 bin beğeni aldı ve ana akım medyanın ilgisini çekti.

KIZINA SÖZ VERDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Anvil ve 17 yaşındaki kızı Rachel, yıllarca kraliyet ailesini görmeye çalıştıktan sonra Noel günü amacına ulaştı. Geçen yıl bir hastalığa yakalanan kızına bu Noel kraliyet ailesini görmek için Sandringham´daki St Mary Magdalene kilisesine gideceklerine söz verdi.

"MUTLU NOELLER DİYE BAĞIRDIM"

Kraliyet ailesini kameraya baktırmayı nasıl başardığı sorulduğunda Anvil, “Ben çok coşkulu bir insanım ve sanırım biraz heyecanlandım. Bağırıyordum ve birden aptal gibi `Mutlu Noeller!´ diye bağırdım. Tam bir hayran gibiydim ama tek söylediğim buydu ve onların bakmasını sağladı.” dedi. Anvil resmi yükledikten dört saat sonra resmin kullanım iznini isteyen mesajlar aldı ve bazı Twitter kullanıcıları kendisine fiyat konusunda pazarlık yapmayı teklif etti.

Meghan Markle'dan ilginç selam

Meghan Markle'dan ilginç selam

"TUHAF VE DELİLİK"

BBC´ye konuşan Anvil fotoğrafa gösterilen ilginin “tuhaf ve delilik” olduğunu açıkladı. Anvil “ilk başta evet tabi ki, fotoğrafı kullanabilirsiniz, bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedi. Ancak kısa süre sonra, fotoğrafın telif hakkı ve Noel Günü hediyesi için öneriler getirdi. Bekar bir anne olduğunu ve her zaman gurur duyduğu iki işte çalıştığını belirten Anvil, “Şimdi kızımın üniversitesi için para biriktirmek istiyorum ve o fırsatı elde edebilirsem harika olur” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotoğraf Noel Birleşik Krallık aile

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
21.YÜZYILDA KRALİYET AİLESİ Mİ KALDI TAVSİYEM BİR AN ÖNCE DEMOKRASİYE GEÇMELİLER
Diğer Haberler
Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.