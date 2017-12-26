Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

39 yaşındaki Karen Anvil, kraliyet ailesinin Pazartesi günü Sandringham’daki geleneksel Noel sabahı geçidinde Cambridge dük ve düşesi ile Prens Harry ve Meghan Markle´ı aynı kare içerisinde gülümserken yakaladı. Twitter´da yayınlanan görüntü 12 bin beğeni aldı ve ana akım medyanın ilgisini çekti.

KIZINA SÖZ VERDİ, HAYATI DEĞİŞTİ

Anvil ve 17 yaşındaki kızı Rachel, yıllarca kraliyet ailesini görmeye çalıştıktan sonra Noel günü amacına ulaştı. Geçen yıl bir hastalığa yakalanan kızına bu Noel kraliyet ailesini görmek için Sandringham´daki St Mary Magdalene kilisesine gideceklerine söz verdi.

"MUTLU NOELLER DİYE BAĞIRDIM"

Kraliyet ailesini kameraya baktırmayı nasıl başardığı sorulduğunda Anvil, “Ben çok coşkulu bir insanım ve sanırım biraz heyecanlandım. Bağırıyordum ve birden aptal gibi `Mutlu Noeller!´ diye bağırdım. Tam bir hayran gibiydim ama tek söylediğim buydu ve onların bakmasını sağladı.” dedi. Anvil resmi yükledikten dört saat sonra resmin kullanım iznini isteyen mesajlar aldı ve bazı Twitter kullanıcıları kendisine fiyat konusunda pazarlık yapmayı teklif etti.