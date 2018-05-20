Kraliyet düğününü aktaran ZDF'e ırkçılık suçlaması

ABD'li aktris Meghan Markle ile İngiliz Prens Harry'nin düğününü canlı aktaran Alman televizyon kanalı ZDF'in yorumcularının sarf ettikleri bazı ifadeler, ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dört sunucunun Meghan Markle ve siyah konukları tekrar tekrar "egzotik" olarak nitelendirmelerinin yanı sıra kullandıkları şu ifadeler tepkilere neden oldu:

- "Meghan her zaman bir Barbie bebek ailesi istemişti. Ancak (melez Barbielerden ziyade) sadece beyaz ve siyah Barbie aileleri mevcuttu."

- Soru: "Meghan'ın annesinin saçı rasta mı?" Yanıt: "Bir şekilde düzleştirilmiş kıvırcık saç. Meghan da muhtemelen bunu sürekli olarak yapıyor."

- "Koro şarkılarını müthiş güzel, siyah bir tarzda söyledi."

- "Victoria Beckham bu etkinliğe sanki jinekolog randevusuna gidiyor gibi gelmiş. Yüzünde makyaj olduğunda Addams Ailesi'ne benziyor."

Yorumcuların aynı zamanda Markle'ı, ünlü eşleriyle evlenmeden önce başarılı kariyere sahip olması bakımından Amal Clooney ve Victoria Beckham'la karşılaştırması da tepki çekti.