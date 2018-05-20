HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kraliyet düğününü aktaran ZDF'e ırkçılık suçlaması

20.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

Alman televizyon kanalı ZDF'in Amerikalı aktris Meghan Markle'ın Prens Harry ile düğününü aktarırken kullandığı bazı ifadeler, Almanya’da ırkçılık tartışmalarına neden oldu.

Kraliyet düğününü aktaran ZDF'e ırkçılık suçlaması

ABD'li aktris Meghan Markle ile İngiliz Prens Harry'nin düğününü canlı aktaran Alman televizyon kanalı ZDF'in yorumcularının sarf ettikleri bazı ifadeler, ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.

Dört sunucunun Meghan Markle ve siyah konukları tekrar tekrar "egzotik" olarak nitelendirmelerinin yanı sıra kullandıkları şu ifadeler tepkilere neden oldu:

- "Meghan her zaman bir Barbie bebek ailesi istemişti. Ancak (melez Barbielerden ziyade) sadece beyaz ve siyah Barbie aileleri mevcuttu."

- Soru: "Meghan'ın annesinin saçı rasta mı?" Yanıt: "Bir şekilde düzleştirilmiş kıvırcık saç. Meghan da muhtemelen bunu sürekli olarak yapıyor."

- "Koro şarkılarını müthiş güzel, siyah bir tarzda söyledi."

- "Victoria Beckham bu etkinliğe sanki jinekolog randevusuna gidiyor gibi gelmiş. Yüzünde makyaj olduğunda Addams Ailesi'ne benziyor."

Yorumcuların aynı zamanda Markle'ı, ünlü eşleriyle evlenmeden önce başarılı kariyere sahip olması bakımından Amal Clooney ve Victoria Beckham'la karşılaştırması da tepki çekti.

"Haberci diye AfD delegasyonu mu gönderdiniz?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci, Cumartesi günkü yayındaki ifadeleri ve üslubu sert bir biçimde eleştirdi.

Die Welt yazarı Nicola Erdmann, "Yayın Meghan'ın kökeniyle ilgili sorunlu ifadeler, maço bir üslup ve klişelerle doluydu. İzleyiciler ve katılımcılar için saygı yoktu" şeklinde yazdı.

Huffington Post Almanya yazarları Lennart Pfahler ve Josh Groeneveld ise, "Bu kanal Meghan Markle'ın siyah olduğunu vurgulamaktan yorulmuyor. Siyah, siyah, siyah... Şapkalar hakkında konuşmaya dönebilir miyiz acaba?" dedi.

Televizyon sunucusu ve komedyen Aurel Mertz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "ZDF uzmanı: 'Meghan Afro-Amerikan ruhu yayıyor.' Bu bugüne kadar kurulmuş en beyaz cümle" dedi.

Twitter kullanıcısı Julia Probst ise, "Sevgili ZDF, gazeteciler için haber konusunun Meghan'ın kökeni olması müthiş sinir bozucu. Eğer Meghan beyaz olsaydı ne konuda kişneyeceklerdi? Lütfen onlara eşit muamele edin" ifadesini kullandı.

Bir diğer Twitter kullanıcısı Jolina Randish ise sunucuların üslubunu sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ve Neonazi hareketiyle özdeşleştirilen Nasyonal Demokrat Parti'ye (NPD) benzetti: "Sevgili ZDF, kraliyet düğününde haber yapmaya en iyi AfD delegasyonunuzu falan mı gönderdiniz? NPD parti kurultaylarından beri bu kadar ırkçı laf duymamıştım."

ZDF tarafından Spiegel'a yapılan açıklamada, "Bazı izleyiciler bizi telefonla arayarak sorular sordu, aynı zamanda yayının çeşitli boyutlarıyla ilgili övgü ve eleştiri de aldık" denildi.

DW/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Venezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim başladıVenezuela'da muhalefetin boykot ettiği seçim başladı
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldıMahmud Abbas hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Diğer Haberler
Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.