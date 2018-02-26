HABER

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 22:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da yayımlanan yeni kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi.

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yeni kraliyet kararnamelerine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed bin Avad Suhaym emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Fehd bin Turki bin Abdülaziz'in yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Ahmed es-Salim ile Hamed bin Halef el-Halef, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Ahmed el-Humeydan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf es-Sadun görevlerinden alındı.

Cevf Bölge Emiri Fehd bin Bender de görevden alınanlar arasında yer aldı.

YENİ ATAMALAR

Öte yandan boşalan makamlara yeni atamalar da yapıldı. Genelkurmay Başkanlığına Feyyaz er-Ruveyli getirilirken, orgeneral rütbesine terfi ettirilen Fehd el-Matir Kara Kuvvetleri Komutanlığına, yine orgeneralliğe yükselen Turki bin Bender bin Abdülaziz Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Bender bin Abdullah el-Meşari ve Muhammed el-Muhenna tayin edilirken, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Ahmed Kattan, Ekonomi ve Planlama Bakanlığı Yardımcılığına ise Halid bin Suud eş-Şenifi ve Faysal bin Fadıl el-İbrahim atandı.

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı olarak Temadır bin Yusuf er-Remah, Suudi Arabistan Başsavcılığı Yardımcılığına da Şelan bin Racih bin Şelan getirildi. Şûra Meclisi Genel Sekreteri ise Muhammed bin Dahil el-Matiri oldu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ayrıca, Ulusal Savunma Stratejisi'ni geliştirme çerçevesinde hazırlanan ve insan kaynakları ihtiyaçlarını da kapsayan Savunma Bakanlığı programını geliştirme vizyonunu da imzaladı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Kraliyet kararnamesi Genelkurmay Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Süleyman Soylu istifa edecek mi? Erdoğan'dan açıklama geldi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

Soyağacı uygulaması için bomba iddia! 'Seçimde hile yapacaklar'

İlginizi Çekebilir

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Irak mahkemesinden flaş karar: 16 Türk kadına idam cezası

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: Sert biçimde durduracağız

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı

Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

Son dakika! Suriye ordusu ateşkese rağmen bombalama yaptı

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

'İngiliz polisi cinsel istismarcılara göz yumarken, mağdurları cezalandırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya BMGK karar tasarısını veto etti

Son dakika! Rusya BMGK karar tasarısını veto etti

Suudi Arabistan Kralı Selman üst düzey komutanları görevden aldı

Suudi Arabistan Kralı Selman üst düzey komutanları görevden aldı

Zeytindalı Operasyonu’nun Hedefi Terör mü Seçim Kazanmak mı?

Zeytindalı Operasyonu’nun Hedefi Terör mü Seçim Kazanmak mı?

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmak istemeyen 14 yaşındaki kıza saldırı

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

Slovakya'da 27 yaşındaki araştırmacı gazetecinin öldürülmesine büyük tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.