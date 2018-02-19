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Kremlin, Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmesinin tarihini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 23:20 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

Kremlin, Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmesinin tarihini açıkladı

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, "Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor" dedi.

Türkiye, İran ve Rusya liderleri son olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde görüştü. Üçlü zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplama kararı çıkmış, kongre 30 Ocak'ta Soçi'de toplanmıştı.

Peskov 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor" demişti ve yeni bir üçlü zirvenin ihtimal dışı olmadığını bildirmişti.

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Kremlin Rusya İRAN Türkiye

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