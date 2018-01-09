HABER

Kremlin: “Hmeymim üssüne saldırı, siyasi çözüm sürecinin gerekliliğinin altını çiziyor”

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 12:51 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Ocak (DHA) – Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Suriye'de hala teröristlerin faaliyetlerinin devam ettiğinin farkında olduğunu, fakat Suriye'de kalan Rus birliklerinin teröristlerle mücadele etmek için her türlü imkana sahip olduklarını bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rus askerlerin Suriye'den çekilme kararı alınırken, büyük askeri operasyonların düzenlenmesine gerek olmaması faktöründen yola çıkıldı” ifadesini kullandı.

Peskov şu şekilde devam etti:

"Devlet başkanı da dahil herkes teröristlerin faaliyetlerinin devam ettiğinin farkında. Bunlar devam edecek. Bu durumda orada kalan birliklerimiz teröristlerle mücadele için tüm imkanlara sahip. Bu bir kez daha siyasi çözüm sürecinin gerekliliğinin altını çiziyor.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.