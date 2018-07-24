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Kremlin: ‘İki Liderin Biraraya Gelmesi İçin Başka Platformlar da Var’

24.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Kremlin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ABD Başkanı Donald Trump arasında bu yılın sonunda Washington’da yeni bir zirve daha yapılması için Washington’dan davet aldıklarını açıkladı

Kremlin: ‘İki Liderin Biraraya Gelmesi İçin Başka Platformlar da Var’

Kremlin, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ABD Başkanı Donald Trump arasında bu yılın sonunda Washington’da yeni bir zirve daha yapılması için Washington’dan davet aldıklarını açıkladı.

Ancak Kremlin, iki liderin biraraya gelmesi için başka platformların da olduğunu belirtti.

Putin’in danışmanı Yuri Ushakov, Washington ve Moskova’nın, iki liderin geçen haftaki Helsinki zirvesinden sonra bir kez daha biraraya gelmesi konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.

Ancak Ushakov, Rusya’nın yeni bir zirve için henüz herhangi bir fiili hazırlık başlatmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Ushakov,Arjantin’de Kasım sonunda yapılacak G-20 zirvesini kastederek, “Liderlerimizin görüşmek için bakabilecekleri diğer seçenekler de var” dedi.

Ushakov, “Trump ve Putin’in katılacakları başka uluslararası etkinlikler de belki olacaktır” ifadesini kullandı.

Ryan: Kongre'de konuşmaya davet yok

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i Washington’a gelmesi halinde Kongre’de konuşması için davet etmeyeceklerini kaydetti. Ryan “Bu konumu müttefiklerimiz için ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Washington’u ziyaret eden önemli dünya liderleri Kongre’de de konuşma yapıyor. Bunlardan biri de bu baharda ülkeyi ziyaret den Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’du.

Moskova NATO’nun genişlemesinden endişeli

Öte yandan Interfax haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, NATO’nun İsveç ve Finlandiya’yı kapsayacak şekilde genişlemesinin küresel güvenliği tehdit edeceğini ve Moskova’nın böyle bir durumda karşılık vereceğini söyledi.

Shoigu ayrıca geçen hafta Helsinki’de Trump ve Putin arasında yapılan zirvenin hem iki ülke arasında hem de NATO’yla daha fazla askeri işbirliğinin önünü açabileceğini kaydetti.

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